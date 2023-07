Peso argentino mantiene regulado "crawling peg" gracias a intervención del banco central con yuanes

BUENOS AIRES, 11 jul (Reuters) - El peso argentino mantuvo el martes una devaluación controlada por el banco central (BCRA), entidad que agiliza la utilización de yuanes para buscar nivelar el mercado cambiario frente a la presión que genera la devaluación y dolarización de carteras.

Operadores coinciden en que esta política se incrementa a diario luego de la reciente ampliación del 'swap' firmado con China, cuando las reservas netas del BCRA promedian un preocupante rojo de unos 6.000 millones de dólares tras el reciente pago de intereses de deuda pública.

"Aún cuando las reservas netas profundizan la sangría, más allá del 'amortiguador' que vienen ofreciendo los yuanes, la expectativa sigue siendo por un pronto acuerdo con el FMI a pesar de la demora posiblemente originada en los recursos adicionales que se buscan a fin de poder extender las intervenciones cambiarias", dijo el economista Gustavo Ber.

Un equipo del Ministerio de Economía argentino viajará este martes a Estados Unidos para negociar una flexibilización del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), dijo a Reuters una fuente de la cartera involucrada en la decisión.

El país busca modificar los objetivos acordados con el FMI y adelantar desembolsos, en medio de una grave crisis financiera con alta inflación, devaluación y elevado déficit fiscal a un mes de comicios primarios (PASO), de cara a las elecciones presidenciales de octubre.

"La utilización de yuanes se extiende no solo a la cancelación de deuda con el FMI sino también al pago de los cupones de los títulos 'hard dollar' y a importaciones de combustibles por parte de (empresas como) ENARSA, YPF o CAMMESA, que fue facilitada por una nueva normativa del banco central", dijo Delphos Investment.

* El peso interbancario cerró con una controlada baja del 0,28%, a 263,20/263,30 unidades por dólar, con lo que acumula una depreciación del 32,72% en lo que va del año, frente a una inflación estimada del 50% en el mismo período, según analistas.

* "El banco central terminó la jornada con compras por 9 millones de dólares", dijo el operador Gustavo Quintana, y señaló que en la rueda la entidad monetaria "tuvo ventas por 770 millones de Yuanes (unos 107 millones de dólares)".

* La moneda doméstica en los circuitos alternativos operó a 511,30 unidades en el bursátil "CCL" y a 485,80 en el denominado "dólar MEP", mientras en el mercado informal o 'blue' finalizó a 498 unidades, luego de marcar un valor mínimo histórico de 499 unidades.

* Los bonos extrabursátiles mejoraron un 1,3% promedio, luego de ganar el 0,9% en la víspera alentados por compras selectivas encabezadas por las emisiones dolarizadas e inyección de inversiones externas.

* Argentina pagó unos 1.000 millones de dólares el viernes en concepto de cupones de deuda pública nominada en dólares y euros, con impacto en las reservas de acuerdo a la acreditación correspondiente.

* "Estamos atentos a la llegada de las condiciones de la licitación de pesos de la primera licitación de julio este viernes 14. Este mes, el Tesoro enfrenta pagos totales por 1,1 billones de pesos y en base a nuestras estimaciones, aproximadamente el 99% de interés y capital están en manos del sector privado", dijo Portfolio Personal inversiones (PPI).

* El riesgo país argentino, medido por el banco JP.Morgan , caía 47 unidades a 1.982 puntos básicos hacia las 2000 GMT, niveles similares a los anotados una semana atrás.

* El índice accionario S&P Merval ganó un 0,47%, a 422.765,39 puntos como cierre provisorio, luego de una sesiín inestale por tomas de ganancias intradiarias. El Merval marcó el lunes un nivel récord de 443.475,81 unidades.

* "Ante la cercanía de las PASO, no es llamativo observar una cierta toma de ganancias y contención a la espera del veredicto del evento", estimó PPI.

* "Aunque las encuestas solían ser un 'driver' en el pasado, creemos que hoy en día no tendrán el mismo efecto a medida que se acerque la fecha, dado que la confianza sobre las mismas no es muy elevada, no solo por la disparidad observada entre ellas, sino también por su escaso poder de predicción en las últimas elecciones", estimó.

* La plaza bursátil se mantuvo atenta a la trayectoria de los mercados globales que aguardan mañana el dato de inflación estadounidense, para analizar posibles próximas decisiones de la Reserva Federal en cuanto a su política de tasas de interés. (AnóReporte de Walter Bianchi; colaboración de Hernán Nessi; Editado por Jorge Otaola)

Reuters