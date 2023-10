BUENOS AIRES, 23 oct (Reuters) - El peso argentino abrió el lunes equilibrado a 350,10 por dólar luego de que el actual ministro de Economía, Sergio Massa, se impusiera en las elecciones presidenciales, aunque deberá confirmar su triunfo en una segunda vuelta con el candidato libertario Javier Milei, que apunta a dolarizar la economía y eliminar el banco central.

"El hecho de que Milei no haya ganado en primera vuelta ni tenga asegurado un triunfo en segunda vuelta, es bueno para que no se dispare el dólar, por todo lo que venía diciendo Milei y por su discurso de dolarización, en un contexto en el que Massa no tiene demasiados recursos para intervenir", dijo Javier Timerman de Adcap Grupo Financiero.

El peso argentino en la plaza mayorista permanece estable desde agosto pasado en un intento por frenar una escalada inflacionaria y la escalada de precios en momentos de creciente malestar social.

Desde el Ministerio de Economía se dijo que la paridad oficial seguirá sin cambios hasta mitad de noviembre y luego se devaluará en el orden del 3% mensual, contra la caída del 17,9% anotada tras las primarias presidenciales de dos meses atrás.

La inflación estimada por analistas privados podría rondar el 180% este año. (Reporte de Walter Bianchi y Jorge Otaola; Editado por Hernán Nessi)