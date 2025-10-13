Peso argentino se afirma con renovado apoyo estadounidense a política de Milei

Por Walter Bianchi y Jorge Otaola

BUENOS AIRES, 13 oct (Reuters) - Los mercados de Argentina se reacomodaban el lunes a las expectativas de cara a la inminente reunión entre el presidente Javier Milei y su par estadounidense Donald Trump en la Casa Blanca, donde se aguardan anuncios de apoyo renovado al país austral.

El encuentro programado para el martes se da luego de que el Tesoro estadounidense interviniera directamente en la plaza cambiaria local para sostener la cotización del peso y de que se confirmara un 'swap' de monedas por US$20.000 millones.

Las transacciones domésticas se retomaban tras un feriado nacional el viernes y con recorte de liquidez por la inactividad parcial en la fecha en los mercados por la celebración del 'Columbus Day'.

"El Tesoro de Estados Unidos vendiendo dólares (el jueves) en el mercado de cambios es una señal tan histórica como contundente. Esto le da más vida a las bandas de flotación (cambiaria), aunque a medida que la banda superior se siga licuando, más difícil será sostenerla", dijo el economista Roberto Geretto de Adcap.

El monto de las ventas del Tesoro estadounidense no fue revelado.

El peso argentino mayorista se afirmaba un 4,4% a 1365 por dólar a las 1405 GMT, para retomar niveles anotados a fines de septiembre y frente a un techo de su banda de flotación fijado en 1487,11 unidades para este lunes.

El ministro de Economía Luis Caputo dijo en una entrevista televisiva que se mantendrá el actual sistema de bandas cambiarias tras unas peleadas elecciones legislativas que se realizarán en dos semanas.

El oficialismo buscará en los comicios aumentar su presencia en el Congreso en medio de fuertes disputas políticas en el oficialismo y la oposición.

"El Gobierno necesita al menos un resultado razonable en octubre para mantener la credibilidad de las bandas", afirmó Max Capital.

El índice accionario S&P Merval cedía un 0,5% en las primeras anotaciones, luego de subir un 6,7% la semana pasada, con lo que recorta a un 24,5% la pérdida acumulada en 2025.

En la plaza extrabursátil de bonos el mercado solo presentaba algunos esporádicos negocios puntuales ante la falta de referentes externos.

Los activos argentinos vienen de caer el viernes en Nueva York ante toma de ganancias luego de las disparadas del jueves con el anuncio del apoyo estadounidense a las políticas de Milei.

