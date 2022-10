Peso argentino se debilita de manera generalizada como respuesta a nuevo tributo cambiario al turismo

BUENOS AIRES, 12 oct (Reuters) - La moneda de Argentina se cotizó con una generalizada baja el miércoles por el malhumor que provocó el anuncio oficial de aplicar un nuevo impuesto a los consumos realizados en moneda extranjera, en el marco de una multiplicidad cambiaria que tiende a confundir a los inversores, dijeron operadores.

El Gobierno dijo que cobrará una percepción del 25% a consumos en moneda extranjera, que se sumará a una tasa del 45% y a un impuesto del 30% que actualmente buscan proteger las escasas reservas del banco central (BCRA).

La instrumentación del nuevo sistema no está reglamentado todavía, y por ello no se descarta que durante el resto del día se publique un anexo del boletín oficial. Esto generó que las empresas de turismo no venden pasajes ni paquetes dadas las dudas reinantes, reportaron fuentes del mercado.

"Las miradas se dirigen hacia las reacciones que vaya generando el nuevo 'dólar tarjeta', una estrategia defensiva que era esperada por el mercado en buscar de sumar restricciones a la demanda y así intentar defender -en este último trimestre de menor oferta de divisas- las reservas que se lograron acumular a través del 'dólar soja'", sintetizó el Estudio Ber.

La entidad monetaria debió vender unos 85 millones de dólares de sus reservas para asistir al mercado, los que se suman a los 131 millones vendidos durante las tres anteriores sesiones.

Con septiembre finalizó la aplicación de un tipo de cambio especial para los exportadores de soja que permitió incrementar las reservas en unos 5.000 millones de dólares.

* El peso en los segmentos alternativos, donde se negocian activos para hacerse de dólares físicos, la baja llegó a 310,7 unidades en el bursátil "contado con liquidación" (CCL) y hasta 293,8 en el denominado "dólar MEP" .

* Por su parte, la operatoria en el reducido pero referencial mercado paralelo o 'blue' cayó un fuerte 3,11%, a 289 unidades para la venta, con lo que la brecha ante el peso oficial se expandió al 91,4%.

* El peso mayorista cayó un 0,21%, a 151,00/151,01 por dólar, mediante una activa participación intervencionista del BCRA, quien evita una devaluación brusca cada día frente a la presión del mercado con una inflación proyectado por arriba del 100% para 2022.

* Esta alta inflación, un elevado gasto fiscal y las tensiones políticas internas del país austral preocupan a los inversores, en tanto que el temor a una recesión global en medio de advertencias del FMI y del Banco Mundial golpea las plazas externas.

* De acuerdo a un reciente panorama económico del FMI, Argentina es el cuarto país de mayor inflación en el mundo, detrás de Zimbabwe, Venezuela y Sudan. Un sondeo de Reuters prevé un alza de precios media del 6,7% para septiembre.

* Los bonos extrabursátiles domésticos perdieron en promedio un 0,2%, luego de caer un fuerte 1,9% en la víspera afectados por una marcada aversión a las colocaciones de riesgo a nivel global.

* En este contexto complejo, el riesgo país argentino medido por el banco JP.Morgan subía siete unidades, a 2.821 puntos básicos al cierre del mercado local (2000 GMT).

* Por su parte, el referencial S&P Merval de la bolsa porteña cedió un 0,43%, a 136.396,44 puntos como final provisorio, luego de derrumbarse un 5,3% el martes, donde las acciones de la petrolera estatal YPF perdieron un 1,44%.

* Durante el transcurso del mercado, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) confirmó que Argentina promoverá la estabilidad macroeconómica y fortalecerá las finanzas públicas con un préstamo 700 millones de dólares.

(Reporte de Jorge Otaola; Editado por Walter Bianchi)

