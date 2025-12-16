Peso argentino se devalúa afectado por futura ampliación en banda de flotación

BUENOS AIRES, 16 dic (Reuters) - El peso argentino mayorista abría con firme baja el martes arrastrado por la ampliación de la banda de flotación divergente anunciada en la víspera por el banco central (BCRA), en momentos que el país busca consolidar sus golpeadas reservas internacionales.

La moneda interbancaria cedía un 3,46% a 1.490 por dólar en los primeros negocios, frente a las 1.519,02 unidades de venta como eventual intervención de la autoridad monetaria.

Esta banda de flotación se corrige actualmente al 1% mensual, pero desde enero pasará a variar de acuerdo a la última inflación mensual oficial, por lo que con el nuevo año se ampliará al 2,5% de acuerdo a lo comunicado el lunes por el BCRA.

(Reporte de Jorge Otaola; Editado por Hernán Nessi)