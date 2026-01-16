Peso argentino se mantiene equilibrado con alta volatilidad en tasas de interés

BUENOS AIRES, 16 ene (Reuters) - El peso argentino continuaba operando con leves oscilaciones el viernes en una sesión donde los ojos se mantenían atentos al nivel de las tasas de interés y la participación del banco central (BCRA) en el mercado.

Operadores señalan que los jugosos rendimientos de las tasas son propicios para negocios cortos de "carry trade".

"Durante las últimas semanas, las tasas vienen mostrando una elevada volatilidad, principalmente en la caución a un día que alcanzó picos de 150% nominal anual el lunes y llegó a promediar 72,3% durante la rueda (del jueves)", dijo el agente de compensación y liquidación Cohen.

"Esta elevada volatilidad también repercutió en el mercado de pesos y las tasas de la curva a tasa fija tendieron al alza", señaló.

El peso en el segmento interbancario operaba estable en las 1.442 unidades por dólar y los negocios a futuro mostraban niveles de 1.717 unidades para la liquidación a agosto.

Este viernes, la tasa de caución (préstamos a corto plazo) se pactaba a un 36% anual y las colocaciones a plazo fijo por montos de importancia promediaban el 27%.

"Las tasas en pesos continúan elevadas por la escasa liquidez del mercado, profundizada tras la venta de bonos dollar-linked. El BCRA intervino comprando Lecaps cortas para aliviar la plaza y evitar un mayor endurecimiento, mientras que el repunte de las expectativas de inflación empujó al alza la curva de tasa fija, con plazos fijos mayoristas nuevamente por encima del 30%", dijo Capital Markets Argentina.

En este contexto, el BCRA continúa sumando US$ del mercado para sus reservas tras la profundización de su programa monetario. En lo que va del año la entidad monetaria logró adquirir del mercado US$ 562 millones.

En el segmento bursátil, el índice accionario S&P Merval de Buenos Aires subía un selectivo 0,3% en una plaza sin fuerzas ante el desinterés inversor y los bonos soberanos mostraban leves mejoras en la preapertura del mercado extrabursátil local.

- Ver mayores alzas del S&P Merval

- Ver mayor caída del S&P Merval (Reporte de Walter Bianchi; Editado por Hernán Nessi)