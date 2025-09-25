Peso argentino sube ante avalancha agroexportadora de dólares y aval del Tesoro de EEUU

Por Jorge Otaola

BUENOS AIRES, 25 sep (Reuters) - El peso argentino se fortalecía el jueves tras la llegada de US$7000 millones del poderoso sector agroexportador y el firme apoyo del Tesoro de Estados Unidos a la política financiera del Gobierno, lo que cambió el humor inversor.

En medio de una preocupante turbulencia de las plazas locales la semana pasada, la administración del presidente libertario Javier Milei quitó temporalmente la tasa a las exportaciones de granos para asegurarse en solo dos días un millonario volumen, que aporta oxígeno a la golpeada moneda del país.

Cumplido muy rápidamente el objetivo, el Gobierno dispuso reanudar los impuestos a las exportaciones de granos y sus derivados industriales, informó el miércoles por la noche la agencia fiscal estatal argentina ARCA.

Por otro lado, el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, anunció el miércoles que negocia con Argentina un intercambio de monedas por US$20.000 millones y que está dispuesto a hacer lo que sea necesario para apoyar al país, incluyendo la compra de bonos denominados en dólares.

El peso mayorista ganaba un 0,6% a 1330 por dólar a las 1345 GMT, lejos del piso histórico de 1476 unidades anotado a inicio de semana y separándose de la punta vendedora de divisas comprometida por el Banco Central (BCRA), de acuerdo a la establecida banda de flotación cambiaria.

Aprovechando los nuevos márgenes de liquidez, la autoridad monetaria también bajó la tasa de interés con la que atrae pesos del mercado, del 35% al 25% anual, lo que generó una brusca caída en todo el resto de los rendimientos bancarios en momentos en que la economía muestra evidentes signos de desaceleración.

A modo de toma de utilidades previsibles, el índice accionario S&P Merval de la bolsa porteña perdía un 2,8% en sus primeros negocios, contra un salto alcista de casi 10% en los tres primeros días de la semana.

- Ver mayores caída del S&P Merval (Reporte de Jorge Otaola; colaboración de Hernán Nessi; Editado por Lucila Sigal)