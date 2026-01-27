Peso colombiano borra pérdidas iniciales y cierra con alza de 1,68%

BOGOTÁ, 27 ene (Reuters) - El peso colombiano borró las pérdidas iniciales de la jornada y cerró el martes con alza de un 1,68% a 3.623 unidades por dólar, en un mercado distorsionado por la participación de entidades estatales comprando y vendiendo divisas, dijeron analistas.

Con el avance, tras dos sesiones de pérdidas, la divisa se aproximaba a uno de sus niveles más fuertes desde junio de 2021.

Para los analistas, el movimiento del peso está relacionado con recientes operaciones de manejo de deuda externa realizadas por el Ministerio de Hacienda encaminadas a la financiación de sus necesidades fiscales de este año. (Nelson Bocanegra)