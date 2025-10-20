Peso colombiano cae 1,43% en medio de tensión diplomática entre Petro y Trump
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
BOGOTÁ, 20 oct (Reuters) - El peso colombiano caía el lunes un 1,43%, debido a la tensión diplomática con Estados Unidos luego que el presidente Donald Trump anunció que aumentará los aranceles y suspenderá las ayudas al país sudamericano, tras calificar a su homólogo Gustavo Petro como "líder del narcotráfico".
La divisa colombiana se depreciaba a 3889 unidades por dólar en la apertura de la sesión, frente al cierre del viernes, de 3834 unidades.
La canciller colombiana, Rosa Yolanda Villavicencio, informó que el Gobierno llamó a consultas a su embajador en Estados Unidos, Daniel García-Peña. (Reporte de Nelson Bocanegra. Editado por Luis Jaime Acosta)
LA NACION
Otras noticias de Gustavo Petro
Más leídas
- 1
La emoción de Antonio Banderas por el casamiento de su única hija, Stella
- 2
Rosendo Fraga analizó cómo llega el gobierno de Milei a las elecciones: “Ya no tracciona como antes”
- 3
Para la Justicia de Estados Unidos, Javier Milei, su hermana o Hayden Davis podrían ser los dueños de los millones que generó $LIBRA
- 4
Una falla en Amazon Web Services afecta múltiples servicios y aplicaciones en todo el mundo