Peso colombiano cae 1,43% en medio de tensión diplomática entre Petro y Trump

BOGOTÁ, 20 oct (Reuters) - El peso colombiano caía el lunes un 1,43%, debido a la tensión diplomática con Estados Unidos luego que el presidente Donald Trump anunció que aumentará los aranceles y suspenderá las ayudas al país sudamericano, tras calificar a su homólogo Gustavo Petro como "líder del narcotráfico".

La divisa colombiana se depreciaba a 3889 unidades por dólar en la apertura de la sesión, frente al cierre del viernes, de 3834 unidades.

La canciller colombiana, Rosa Yolanda Villavicencio, informó que el Gobierno llamó a consultas a su embajador en Estados Unidos, Daniel García-Peña. (Reporte de Nelson Bocanegra. Editado por Luis Jaime Acosta)