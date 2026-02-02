Peso colombiano cierra con alza de 2,07%, tras fuerte incremento de tasa de interés del Banco Central

BOGOTÁ, 2 feb (Reuters) - El peso ⁠colombiano cerró el ⁠lunes con alza de un 2,07% ⁠a ‌3.613,58 unidades ​por dólar, como reacción ​a la decisión del ‌Banco Central ‌de incrementar en ​100 puntos básicos su tasa de interés de referencia, mucho más que lo esperado por el mercado, para contener ⁠expectativas inflacionarias.

Así, la divisa terminó ​muy cerca de máximos desde junio del 2021.

"El peso colombiano exhibe una apreciación frente al dólar siendo ⁠la moneda con mejor desempeño ​en América Latina y el mundo. Como se evidencia, ‍esta dinámica se justificaría, en su gran mayoría, en la estrategia de carry trade ​en Colombia", dijo un informe del Banco de Bogotá. (Nelson Bocanegra. Editado ‍por Luis Jaime Acosta)