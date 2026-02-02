Peso colombiano cierra con alza de 2,07%, tras fuerte incremento de tasa de interés del Banco Central
BOGOTÁ, 2 feb (Reuters) - El peso colombiano cerró el lunes con alza de un 2,07% a 3.613,58 unidades por dólar, como reacción a la decisión del Banco Central de incrementar en 100 puntos básicos su tasa de interés de referencia, mucho más que lo esperado por el mercado, para contener expectativas inflacionarias.
Así, la divisa terminó muy cerca de máximos desde junio del 2021.
"El peso colombiano exhibe una apreciación frente al dólar siendo la moneda con mejor desempeño en América Latina y el mundo. Como se evidencia, esta dinámica se justificaría, en su gran mayoría, en la estrategia de carry trade en Colombia", dijo un informe del Banco de Bogotá. (Nelson Bocanegra. Editado por Luis Jaime Acosta)