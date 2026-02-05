Peso colombiano cierra con caída de 1,63%, tras comentarios del Gobierno sobre compra de dólares

BOGOTÁ, 5 feb (Reuters) - El peso colombiano cerró el jueves con una caída del 1,63%, alineado con la tendencia de las monedas de la región y tras comentarios de un alto funcionario del Ministerio de Hacienda de que el Gobierno ha comprado recientemente dólares y es probable que continúe haciéndolo.

La moneda terminó en 3.710 unidades por dólar, en su tercera sesión de pérdidas.

Más temprano, el director de Crédito Público del Ministerio de Hacienda, Javier Cuéllar, dijo que el organismo tiene cerca de 10.000 millones de dólares en las cuentas del Tesoro Nacional y señaló que "es probable que sigamos acumulando".

"Todo está relativamente calmado, hay apetito por riesgo y lo que estamos haciendo nosotros es precisamente entender que el mayor seguro que tenemos hoy en día en Crédito Público es acumular dólares", precisó Cuéllar en un congreso del gremio de banqueros Asobancaria.

"Este año no hemos vendido ni un solo dólar, incluso la semana pasada tuvimos compras masivas de dólares aprovechando la coyuntura en la tasa de cambio", agregó. (Nelson Bocanegra)