Peso colombiano cierra sesión con caída de 1,35%, pero acumula apreciación del 2,38% en enero

BOGOTÁ, 30 ene (Reuters) - El peso colombiano cerró el viernes con caída de un 1,35% a 3.690 unidades por dólar, alineado con la tendencia de las monedas de la región tras la decisión del presidente estadounidense Donald Trump de elegir al exgobernador de la Reserva Federal Kevin Warsh para dirigir el banco central cuando finalice el periodo de Jerome Powell en mayo.

Minutos después del cierre del mercado cambiario, el Banco Central colombiano subió su tasa de interés de referencia en 100 puntos básicos a 10,25%, el primer incremento en casi tres años y muy por encima de lo esperado por la mayoría del mercado.

Pese al retroceso del día, la moneda colombiana acumuló en enero una apreciación del 2,38%, explicada por la debilidad global del dólar y la entrada o monetización de dólares del Ministerio de Hacienda producto de recientes operaciones de deuda externa, en medio de las amplias necesidades fiscales del país. (Nelson Bocanegra. Editado por Luis Jaime Acosta)