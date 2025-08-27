Peso cotiza estable y bolsa sube en México con mercados atentos a datos EEUU

CIUDAD DE MÉXICO, 27 ago (Reuters) - El peso mexicano cotizó estable el miércoles y la bolsa revirtió sus pérdidas para avanzar con fuerza, cuando los inversores giran su atención a próximos datos de Estados Unidos para buscar pistas sobre el próximo movimiento en las tasas de interés de la Reserva Federal.

* El jueves se divulgarán las cifras estadounidenses del Producto Interno Bruto (PIB) y el viernes el índice de precios del gasto de consumo personal (PCE), la medida favorita de la Fed sobre la inflación.

* El dólar cedió gran parte de sus alzas por la tarde pese a las preocupaciones sobre la batalla del presidente Donald Trump contra la Fed, tras anunciar la noche del lunes que destituirá a la gobernadora Lisa Cook, debido a supuestas irregularidades en préstamos hipotecarios.

* Cook dijo que no dejará su cargo y contrató una representación legal para luchar contra el intento del mandatario de cesarla.

* La batalla además incluye fuertes críticas al jefe del banco central, Jerome Powell, para que reduzca las tasas de interés.

* Los mercados esperan ampliamente un recorte de 25 puntos básicos en el costo del crédito en la reunión de la Fed de mediados de septiembre, pero están a la espera de los datos que podrían afianzar o reducir dichas apuestas.

* Sin embargo, el presidente de la Fed de Nueva York, John Williams, dijo el miércoles que es probable que las tasas puedan bajar en algún momento, pero que los responsables monetarios tendrán que ver qué indican los próximos datos sobre la economía para decidir si es apropiado hacer un recorte en su próxima reunión.

* También pesó sobre la moneda local el dato de la balanza comercial mexicana, que mostró que el país registró un superávit de US$296 millones en el dato desestacionalizado de julio, según el instituto de estadísticas. La balanza no ajustada por estacionalidad registró un déficit de US$17 millones.

* La moneda cotizaba por la tarde en 18,6599 unidades, con una depreciación de un 0,04%, tras caer sobre un 0,5% más temprano en la rueda.

* La bolsa, por su parte, revirtió sus caídas y cerró con un avance preliminar del 0,96% a 58.693,30 puntos, para terminar una racha de dos sesiones seguidas de pérdidas. El mercado, como las demás plazas bursátiles, esperaba los resultados del gigante de la IA Nvidia, que se conocían más tarde.

* Las acciones del Grupo Televisa se dispararon un 8,13% a 9,98 pesos, liderando las alzas del mercado.

Los títulos de la minera Industrias Peñoles, en tanto, escalaron un 6,08% a 566,93 pesos.

* En renta fija, el bono gubernamental mexicano a 10 años cotizó con un rendimiento del 8,884%, frente al 8,984% del cierre anterior, mientras que la deuda a 20 años ofreció un retorno de 9,554%, que se compara con el 9,664% de la sesión previa. (Reporte de Manuel Farías; Editado por Javier Leira)