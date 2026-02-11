Peso cubano toca su mínimo, expertos dicen que refleja el impacto del cerco energético de EE. UU

LA HABANA (AP) — El peso cubano se depreció el miércoles hasta alcanzar su mínimo histórico respecto del dólar en el mercado de cambios informal, lo que según expertos es efecto del ataque de Estados Unidos a Venezuela y la amenaza de sanciones de Donald Trump a los países que vendan petróleo a la isla

El dólar cotizó a 500 pesos cubanos por unidad desde los 438 pesos cubanos el 3 de enero, cuando fue capturado el despuesto presidente venezolano Nicolás Maduro. Durante dos décadas el país sudamericano le vendió petróleo a la isla a precios preferenciales, un suministro ahora interrumpido

“No es una buena noticia”, dijo a The Associated Press Ricardo Torres, economista cubano de la Universidad Americana de Washington. “Muchas cosas se venden directamente ya en dólares" pese a que "la mayoría de los cubanos no tienen ingresos estables en dólares”

El salario promedio en la isla es de 7.000 pesos cubanos —unos 14 dólares en el mercado informal— y un cartón de huevos se consigue por 3.000 pesos cubanos. Desde hace décadas los cubanos reciben una cartilla de abastecimiento con alimentos como arroz, frijoles, carne, sal, azúcar, aceite y artículos de aseo. Y muchos miles subsisten gracias a las remesas que reciben de sus familiares emigrados

La última medida de Trump ha golpeado a la isla, cuya economía se contrajo un 15% en los últimos seis años debido al impacto de la paralización por la pandemia de COVID-19 y el endurecimiento de las sanciones estadounidenses

Cuba produce sólo el 40% del crudo necesario para su economía. Además de Venezuela, Rusia y México eran sus proveedores habituales

A su vez, la isla debe importar muchos de los alimentos básicos de su dieta y los ingresos por la venta de servicios y turismo se han visto seriamente afectados en el último lustro

La falta de combustible ya es notoria, con limitaciones en el transporte público, lo que se suma a los recurrentes apagones y la escasez de alimentos y medicinas

El mercado cambiario cubano, fuertemente controlado por el Estado, tiene otras tasas: de 24 pesos cubanos por dólar para algunas empresas estatales y de 120 para otras, hasta una tasa “flotante” impuesta en diciembre para tratar de atraer divisas al sistema bancario. Esta última, que publica diariamente el Banco Central, estaba el miércoles en 455 pesos cubanos por dólar

“Hay muy pocas formas de escaparte” de la depreciación de la moneda, dijo el economista Torres

Pavel Vidal, profesor e investigador de la Pontificia Universidad Javeriana Cali, en Colombia, agregó que la moneda isleña llegó el miércoles al "límite psicológico” de 500 pesos cubanos por dólar, “una barrera que aún en las condiciones complicadas en las cuales venía la economía cubana, el mercado había respetado”

Ambos economistas anticiparon que la depreciación del peso cubano se traducirá en inflación y consideraron que el gobierno tiene poco margen de acción

Esta semana Cuba informó a pilotos y compañías aéreas internacionales que se quedará sin combustible para abastecer a los aviones, aunque los aeropuertos permanecen operativos. Algunas aerolíneas informaron que repostarán en otras plazas, mientras Air Canada suspendió sus rutas a la isla. Canadá es uno de los principales emisores de turismo a Cuba, por lo que se prevé un impacto para el sector en los próximos meses

