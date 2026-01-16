Peso mexicano anota semana de ganancias, bolsa cerca de sus máximos históricos

CIUDAD DE MÉXICO, 16 ene (Reuters) - El peso mexicano avanzó el viernes, anotando su mejor desempeño semanal desde septiembre de 2025, en medio de menores perspectivas de que la Reserva Federal recortaría las tasas de interés a corto plazo.

Por la mañana el banco central estadounidense informó que la actividad manufacturera aumentó de forma inesperada en diciembre, gracias a un alza de la producción de metales primarios que compensó un descenso en las plantas de ensamblaje de vehículos de motor.

* La moneda cotizaba en 17,6100 por dólar, en la recta final de los negocios, con una apreciación de un 0,19%, en su octava jornada consecutiva de ganancias. En la semana acumula un retorno del 1,5%.

* "Hoy, el tipo de cambio se estabiliza con sesgo alcista a pesar del debilitamiento del dólar, debido a una disminución en las expectativas sobre los recortes al rango objetivo de la tasa de fondos federales de la Fed", dijo Monex Grupo Financiero.

* Durante el día destacaron comentarios de autoridades del banco central estadounidense, entre ellos, la vicepresidenta de Supervisión Michelle Bowman, quien dijo que el banco central debería estar listo para volver a bajar las tasas de interés en medio de riesgos del mercado laboral.

* A nivel local, el subgobernador de Banco de México Jonathan Heath afirmó en una entrevista que la junta de gobierno podría inclinarse por mantener la tasa clave de interés sin cambios en su próxima decisión del 5 de febrero.

* El referencial índice accionario S&P/BMV IPC subió un 0,74% a 67.141,11 puntos, muy cerca de sus máximos históricos, con un rendimiento semanal acumulado del 1,6%.

* Los títulos del gigante de las telecomunicaciones América Móvil encabezaron las alzas de la jornada, con un 2,79% más a 18,06 pesos, seguidos por los del grupo aeroportuario OMA, que sumaron un 2,60% a 240,55 pesos.

* En el mercado secundario de deuda, el rendimiento del bono a 10 años subía 5 puntos base a un 9,06%, mientras que la tasa a 20 años ascendió 2 a un 9,42%. (Reporte de Noé Torres)