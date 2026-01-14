Peso mexicano avanza a 17.80/US$ tras datos EEUU, bolsa sube a nuevo récord

CIUDAD DE MÉXICO, 14 ene (Reuters) - El peso mexicano se apreció el miércoles a niveles no vistos en año y medio y la bolsa subió a nuevos máximos históricos luego de la divulgación de cifras en Estados Unidos que sugirieron que la mayor economía del mundo mantuvo un sólido ritmo de crecimiento en el cuarto trimestre. Según los datos, las ventas minoristas subieron un 0.6% en noviembre, superando las expectativas de los economistas encuestados por Reuters que esperaban un aumento del 0.4%. Por su parte el Índice de Precios a la Producción (IPP) subió un 0.2% en el periodo, en línea con lo esperado.

* En su sexta jornada de ganancias, la moneda cotizaba en 17,8004 por dólar, cerca del final de los negocios, con una apreciación de un 0.13% frente a los 17,8241 pesos del precio de referencia de LSEG del martes.

* "Para los inversionistas, este comportamiento sugiere un escenario de estabilidad cambiaria en el corto plazo, con el tipo de cambio moviéndose dentro de un rango relativamente controlado, estimado entre 17,75 y 18,00", opinó Diego Albuja, analista de la firma ATFX Latam.

"El siguiente punto importante a seguir será la publicación de datos económicos relevantes, como inflación en México o cifras de empleo en Estados Unidos, que podrían generar mayor volatilidad en el tipo de cambio", agregó. * Durante el día destacaron comentarios divergentes de distintos funcionarios de la Reserva Federal. Neel Kashkari, dijo que es optimista sobre las perspectivas para la mayor economía del mundo y espera que la inflación disminuya, aunque no está claro en qué medida.

Raphael Bostic, en cambio, afirmó que el que el reto de contener la inflación en la economía estadounidense "aún no se ha ganado" y requiere que el banco central estadounidense siga siendo restrictivo en su postura de política monetaria. * La entidad, a su vez, destacó en su informe Libro Beige que la actividad económica aumentó en la mayor parte de Estados Unidos y el empleo se mantuvo prácticamente sin cambios en las últimas semanas

* El referencial índice accionario S&P/BMV IPC subió un 1.59% a 67.394,57 puntos, según datos preliminares de cierre, aunque durante el día llegó a subir hasta 67.561,89 unidades, marcando un nuevo hito.

* Los títulos de Grupo Financiero Banorte encabezaron las alzas, con un 5.13% más a 178,55 pesos, seguidos por los de la embotelladora Arca Continental, que sumaron un 4.24% a 196,98 pesos.

* En el mercado secundario de deuda, el rendimiento del bono a 10 años subió un punto base a un 9.02%, mientras que la tasa a 20 años descendió tres, a un 9.38%. (Reporte de Noé Torres; Editado por Lizbeth Díaz)