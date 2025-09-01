Peso mexicano avanza a la espera de datos del mercado laboral de EEUU

CIUDAD DE MÉXICO, 1 sep (Reuters) - El peso mexicano se apreciaba el lunes mientras los inversores se preparaban para la divulgación esta semana de cifras del empleo en Estados Unidos que podrían ser determinantes para las perspectivas de un recorte de tasas de la Reserva Federal a mediados de septiembre.

La moneda cotizaba en 18,6063 por dólar, con una ganancia de un 0,19%, en una jornada que se anticipaba de pocos negocios debido al feriado estadounidense del Día del Trabajo.

La semana estará marcada por la publicación el viernes de datos de la nómina no agrícola y la tasa de desempleo de agosto, que serán precedidos por cifras de la Encuesta JOLTS de ofertas laborales el miércoles y del empleo privado el jueves.

"El reporte será clave para las apuestas sobre los recortes de la tasa de interés de la Fed", dijo Grupo Financiero Banorte, en una nota de análisis.

Los mercados además continuaban digiriendo un informe de la inflación de Estados Unidos divulgado la semana pasada y un fallo de un tribunal que dictaminó que la mayoría de los aranceles impuestos por el presidente Donald Trump son ilegales. (Reporte de Noé Torres)