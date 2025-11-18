Peso mexicano avanza a la espera de datos económicos de EEUU

CIUDAD DE MÉXICO, 18 nov (Reuters) - El peso mexicano se apreciaba el martes ante un retroceso generalizado del dólar mientras los inversionistas aguardaban la publicación de datos económicos en Estados Unidos en busca de pistas sobre el próximo movimiento de la Reserva Federal.

La moneda cotizaba en 18.3818 unidades, con una ganancia de un 0.20% frente al precio de referencia de LSEG del lunes.

Los inversores están a la espera de la divulgación de cifras macroeconómicas oficiales estadounidenses luego del cierre del Gobierno más largo del que se tiene constancia, con el informe de empleo de septiembre previsto para esta semana. (Reporte de Noé Torres)