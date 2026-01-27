Peso mexicano avanza a la espera de decisión de la Fed

CIUDAD DE MÉXICO, 27 ene (Reuters) - El peso mexicano subía el martes, un día antes de que se conozca la decisión de política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos, en la que los inversores esperan que el banco central mantenga estable la tasa de interés de referencia.

* La moneda se negociaba en 17.2830 unidades, con un avance de un 0.31% frente al precio de referencia de Reuters del lunes.

* "Hoy, el peso es favorecido por la debilidad del dólar, lo que compensó los débiles datos de la balanza comercial local. Los niveles de soporte y resistencia se ubican en US$17.25 y US$17.42 respectivamente, en el mercado interbancario", dijo Monex en una nota de análisis.

* La atención del mercado de divisas también se ha centrado últimamente en el yen, que ha llegado a subir hasta un 3% en las dos últimas sesiones debido a la posibilidad de que Estados Unidos y Japón revisen sus tipos de cambio, lo que suele considerarse un paso previo a la intervención oficial.

* A nivel local, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reportó más temprano que México registró un superávit comercial en términos no desestacionalizados de US$771 millones el año pasado, en comparación con un déficit de US$18.540 millones en 2024.

(Reporte de Raúl Cortés Fernández, editado por Javier Leira)