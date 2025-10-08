Peso mexicano avanza a la espera de minutas Fed

CIUDAD DE MÉXICO, 8 oct (Reuters) - El peso mexicano se apreciaba el miércoles en las horas previas a la publicación de las minutas del más reciente encuentro de política monetaria de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos.

La moneda cotizaba en 18,3532 por dólar, con una ganancia de un 0,21%, aunque en un mercado incierto a medida que el cierre parcial del gobierno estadounidense se extendía a su octavo día.

En su reunión de septiembre, la Fed redujo las tasas de interés por primera vez en lo que va del año, en medio de preocupaciones sobre el débil crecimiento de la mayor economía del mundo.

Las actas serán analizadas muy de cerca por los inversores en busca de pistas sobre la senda de recortes que podría seguir la autoridad, toda vez que indicó que reducirá constantemente los costos del crédito durante el resto del año.

Está previsto también que, en el transcurso de la sesión, los funcionarios del banco central Alberto Musalem, Michael Barr, Lorie Logan, Austan Goolsbee y Neel Kashkari realicen declaraciones en diferentes eventos. (Reporte de Noé Torres)