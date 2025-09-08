Peso mexicano avanza a la espera de presupuesto, bolsa cae desde máximos históricos

CIUDAD DE MÉXICO, 8 sep (Reuters) - El peso mexicano avanzaba el lunes ante un declive generalizado del dólar en un mercado a la espera de conocer la propuesta del paquete económico del gobierno mexicano para el próximo año, mientras que la bolsa se replegaba desde sus máximos históricos.

Está previsto que más tarde en el día el Gobierno entregue al Congreso el paquete, que incluye la propuesta de Ley de Ingresos, el proyecto de Presupuesto de Egresos y los Criterios de Política Económica, un documento con expectativas macroeconómicas oficiales.

La moneda cotizaba en 18,6576 unidades, con una apreciación de 0,22%, a medida que el dólar se debilitaba frente a una cesta de divisas debido a expectativas de que la Reserva Federal (Fed) comenzará a recortar las tasas de interés a partir de su siguiente encuentro de la próxima semana.

Aun así, el peso se mantenía oscilando en un estrecho rango entre 18,50 y 18,87 en el que viene operando desde hace semanas.

"Creo que podríamos seguir dentro de esa lateralidad, aunque hay situaciones relevantes como hoy, por ejemplo, el paquete presupuestal en el que se esperaría que se refleje el hecho de que el gobierno va a mantener finanzas sanas", opinó Jacobo Rodríguez, especialista de la firma Roga Capital.

"Por un lado será relevante ver cuáles son las prioridades de gasto del Gobierno y de dónde están estimando obtener esos recursos, pero sobre todo en cuánto se estima el déficit (fiscal) para el próximo año", agregó.

El resto de la semana estará marcado por la divulgación de cifras de inflación de agosto tanto en México como en Estados Unidos, que ayudarán a medir la trayectoria de la política monetaria en ambas economías, un factor determinante para el ritmo de la moneda en los próximos meses.

Por lo pronto, el mercado anticipa que la Fed reducirá el costo de los créditos en 25 puntos básicos en su decisión del 17 de septiembre, según la herramienta FedWatch de CME Group, y que Banco de México aplicará una reducción similar en su aviso del 25 de septiembre, de acuerdo con una encuesta de Citi.

Analistas de Banco Base dijeron que el avance del peso encontraba soportes clave en 18,6471 y 18,5950 unidades, mientras que en 18,7312, 18,7833 y 18,8674 por dólar se encontraban importantes niveles de resistencia.

El referencial índice accionario S&P/BMV IPC descendía 0,10% a 60.416,98 puntos luego de haber alcanzado el viernes un hito de 60.560,44 unidades y analistas creen que hacia adelante podría seguir en busca de nuevos niveles máximos.

"Aún tiene potencial para subir", afirmó Humberto Calzada, economista en jefe de la firma Rankia Latinoamérica.

"La parte turbulenta del tema Trump con los aranceles ya pasó y ahora lo que viene hacia adelante puede ser positivo", agregó, subrayando factores como la próxima revisión del tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC)", añadió.

Destacaban los títulos de la petroquímica Controladora Alpek entre las firmas con peor desempeño, con 2,78% menos a 2,45 pesos, después de que se dio a conocer el viernes preliminarmente que serían retiradas de la muestra del S&P/BMV IPC, como parte de su rebalanceo semestral.

En el mercado secundario de deuda, el rendimiento del bono a 10 años se negociaba sin cambios frente a su cierre previo en 8,72%, igual que la tasa a 20 años que se ubicaba en 9,36%.

(Reporte de Noé Torres)