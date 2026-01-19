Peso mexicano avanza a mejor nivel desde junio 2024, bolsa se acerca a récord máximo

CIUDAD DE MÉXICO, 19 ene (Reuters) - El peso mexicano se apreciaba el lunes por novena jornada consecutiva y la bolsa se aproximaba a sus máximos históricos, aunque en una sesión errática marcada por un bajo volumen de negocios debido al feriado estadounidense del día de Martin Luther King Jr.

* La moneda cotizaba en 17.5709 unidades, con una ganancia de un 0.23%, un nivel no visto desde junio de 2024, a medida que el dólar estadounidense caía frente a una cesta de divisas luego de las amenazas arancelarias del presidente Donald Trump contra varios países europeos por Groenlandia.

* Más temprano, el peso mexicano también llegó a debilitarse momentáneamente un 0.31% a 17.6658 unidades, golpeado por la aversión global al riesgo.

* "El soporte clave de los 17.50 se ve sólido hoy, pero la verdadera prueba vendrá con el regreso de la liquidez estadounidense mañana", dijo Felipe Mendoza, director ejecutivo de la gestora de inversiones IMB Capital Quants.

* El referencial índice accionario S&P/BMV IPC subía un 0.38% a 67.396,14 puntos, oscilando muy cerca de su récord máximo de 67.656,97 unidades que alcanzó la semana pasada.

* Los títulos de la minera Industrias Peñoles encabezaban las alzas, con un 2.37% más a 1.090,79 pesos, seguidos por los de la embotelladora Arca Continental, que sumaban un 2.48% a 203.99 pesos.

* En el mercado secundario de deuda, el rendimiento del bono a 10 años subía 15 puntos base a un 9.22%, mientras que la tasa a 20 años ascendía cinco, a un 9.47%. (Reporte de Noé Torres)