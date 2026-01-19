Peso mexicano avanza a mejor nivel en año y medio, bolsa apunta a récord máximo

CIUDAD DE MÉXICO, 19 ene (Reuters) - El peso mexicano se apreció el lunes por novena jornada consecutiva y la bolsa se aproximó a sus máximos históricos, tras una sesión errática marcada por un bajo volumen de negocios debido al feriado estadounidense del día de Martin Luther King Jr.

* La moneda cotizaba en 17.5729 unidades en la recta final de los negocios, con una ganancia de un 0.22%, un nivel no visto desde junio de 2024, a medida que el dólar estadounidense cayó frente a una cesta de divisas luego de las amenazas arancelarias del presidente Donald Trump contra varios países europeos por su negativa a que Washington compre Groenlandia.

* Durante el día, el peso mexicano también llegó a debilitarse momentáneamente un 0.31% a 17.6658 unidades, golpeado por la aversión global al riesgo.

* "Para el inversionista el mensaje es claro, el mercado está en una etapa de calma relativa y sin volatilidad excesiva. Mientras no haya una sorpresa fuerte desde EEUU o México, el tipo de cambio podría seguir moviéndose en un rango controlado, sin cambios bruscos en el corto plazo", afirmó Diego Albuja, analista de mercados de la firma ATFX Lata.

"El siguiente catalizador será cualquier dato o comentario relevante desde Estados Unidos que cambie las expectativas de tasas y la dirección del dólar", agregó. * El referencial índice accionario S&P/BMV IPC subió un 0.55% a 67.507,54 puntos, según datos preliminares de cierre, un nivel cercano a su récord máximo de 67.656,97 unidades que alcanzó la semana pasada.

* Los títulos del minero Grupo México encabezaron las alzas, con un 3.02% más a 199.87 pesos, seguidos por los del productor de tequila José Cuervo, que sumaron un 2.31% a 21.70 pesos.

* En el mercado secundario de deuda, el rendimiento del bono a 10 años subió 15 puntos base a un 9.22%, mientras que la tasa a 20 años ascendió cinco, a un 9.47%. (Reporte de Noé Torres; editado por Adriana Barrera)