Peso mexicano avanza a mejor nivel en año y medio, bolsa sube a nuevo récord

CIUDAD DE MÉXICO, 23 dic (Reuters) - El peso mexicano se apreció el martes ante un debilitamiento generalizado del dólar y luego de un reporte local de inflación que reforzó las perspectivas de que el banco central pondrá pausa a su ciclo de recortes a la tasa clave de interés. El índice general de precios al consumidor se moderó en la primera quincena de diciembre más de lo previsto a un 3.72%. La inflación subyacente también disminuyó más de lo esperado y se ubicó en un 4.34%, aun así, continuó por encima de la meta oficial de un 3% +/- un punto porcentual.

* En la recta final de los negocios, la moneda cotizaba en 17.9046 unidades, un nivel no visto desde julio de 2024, con una apreciación de un 0.41%, mientras que el índice dólar se replegaba frente a una cesta de divisas a raíz de la publicación de sólidos datos económicos en Estados Unidos. * La mayor economía del mundo creció más rápido de lo anticipado en el tercer trimestre apuntalada por el fuerte gasto de los consumidores. Las primeras estimaciones mostraron un aumento del PIB del 4.3%, mucho mayor que la previsión de los economistas de un 3.3%, según un sondeo de Reuters.

* Las cifras avivaron expectativas de más recortes de tasas por parte de la Reserva Federal el año que viene, coincidieron especialistas, que destacaron que el menor volumen de negocios por el periodo de asueto de fin de año exacerbó la reacción en los mercados.

* "Para el inversionista, este cierre sugiere un mercado cambiario más estable, con el tipo de cambio moviéndose en un rango estrecho entre 17.90 y 18.00, lo que reduce la volatilidad y abre espacio para movimientos tácticos si el dólar continúa débil", afirmó Diego Albuja, analista de ATFX Latam.

* El referencial índice accionario S&P/BMV IPC avanzó un 1.31% a 65,624.38 puntos, anotando nuevos máximos históricos, según datos preliminares de cierre.

* Los títulos del operador de aeropuertos OMA encabezaron las alzas, con un 3.47% más a 253.45 pesos, seguidos por los de la aseguradora Quálitas, que sumaron un 3.04% a 189.66 pesos.

* En el mercado secundario de deuda, el rendimiento del bono a 10 años descendió un punto base a un 9.02%, mientras que la tasa a 20 años subió cinco, a un 9.56%. (Reporte de Noé Torres)