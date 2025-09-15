Peso mexicano avanza a mejor nivel en más de un año, bolsa supera hito de 62.000 pts

CIUDAD DE MÉXICO, 15 sep (Reuters) - El peso mexicano avanzó el lunes a niveles no vistos en más de un año, mientras que la bolsa superó por primera vez en su historia los 62.000 puntos, animados por expectativas de que la Reserva Federal (Fed) reducirá los tipos de interés en su decisión de esta semana.

Por lo pronto la jornada estuvo marcada por la divulgación de un débil reporte de la actividad fabril de Estados Unidos. Los datos se sumaron a un decepcionante informe semanal del empleo publicado el jueves y a cifras recientes de la inflación mayores a lo esperado.

* La moneda cotizaba en 18.3590 por dólar casi al final de los negocios, un terreno no visto desde julio de 2024, con una apreciación de un 0.26% frente al precio de referencia de LSEG del viernes, en su séptima jornada consecutiva de ganancias.

* "Este comportamiento se ve impulsado sobre todo por la debilidad del dólar, la cual está ligada a las crecientes expectativas de un recorte de tasas por parte de la Reserva Federal", dijo Antonio Di Giacomo, analista de mercados financieros para Latinoamérica de la firma XS.com.

* Por la mañana se dio a conocer que el índice de actividad manufacturera en la región Nueva York elaborado por el banco central estadounidense, conocido como Empire State, cayó a 8.7 en septiembre, desde una lectura de 11.9 en agosto. Un sondeo de Reuters anticipaba que el indicador se situara en 5.

* Tras los datos el mercado apuesta a que la Fed comenzará a reducir los tipos de interés en su aviso del miércoles, con un recorte de 25 puntos básicos, después de mantenerlos en un 4.25%-4.50% desde finales del año pasado.

* El presidente Donald Trump llamó a la institución a que aplique una rebaja de "mayor" magnitud.

* Serán clave también a lo largo de la semana las decisiones del Banco de Inglaterra y del Banco de Japón.

* A nivel local, los mercados estarán cerrados el martes por un feriado. Está previsto que en la semana autoridades de México y China se reúnan para dialogar sobre un incremento a los aranceles propuesto por el país latinoamericano a los autos asiáticos.

* El referencial índice accionario S&P/BMV IPC subió un 0.49% a un cierre récord de 62.102,13 puntos, aunque durante el día llegó a marcar un nuevo máximo histórico de 62.252,13 unidades.

* Los títulos del conglomerado Grupo Carso, del magnate Carlos Slim, encabezaron las alzas, con un 3.22% más a 131.50 pesos, seguidos por los de la minorista Wal-Mart de México, que sumaron un 2.73% a 56.78 pesos.

* En el mercado de deuda, los rendimientos primarios de los Certificados de la Tesorería (Cetes) cayeron en la subasta semanal de valores gubernamentales.

La tasa del referencial Cete a 28 días fue colocada en un 7,25%, 10 puntos base por debajo de su remate previo. (Reporte de Noé Torres)