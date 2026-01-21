Peso mexicano avanza a niveles por debajo de 17.50/US$ a la espera de discurso Trump

CIUDAD DE MÉXICO, 21 ene (Reuters) - El peso mexicano se apreciaba el miércoles mientras los inversionistas aguardaban un discurso que ofrecerá el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el foro de Davos, en medio de tensiones con Europa por sus planes de tomar el control de Groenlandia.

La moneda cotizaba en 17.4995 por dólar, con una ganancia de un 0.47% frente a las 17.5820 unidades del precio de referencia de LSEG del martes.

El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, expresó en la víspera su confianza en que Washington y los países europeos encontrarán una solución a las intenciones de Trump de hacerse de la isla ártica, descartando la "histeria" sobre una posible guerra comercial.

El mandatario amagó el fin de semana con imponer aranceles a las importaciones de los aliados europeos que se oponen a que Estados Unidos controle Groenlandia, una parte autónoma del reino de Dinamarca.

A nivel local, la sesión estaba marcada por la divulgación de cifras de las ventas al por menor de noviembre y de la actividad económica de diciembre.