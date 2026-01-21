Peso mexicano avanza a niveles por debajo de 17.50/US$, bolsa registra récord histórico

CIUDAD DE MÉXICO, 21 ene (Reuters) - El peso mexicano avanzó el miércoles a niveles por debajo de la barrera de los 17.50 por dólar, mientras que la bolsa subió a un nuevo máximo histórico, luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, descartó el uso de la fuerza en sus planes por controlar Groenlandia. En un muy seguido discurso en Davos, el mandatario pidió negociaciones inmediatas hacia un acuerdo para adquirir la isla ártica, calmando preocupaciones después de que sus amenazas arancelarias contra los países europeos que se oponen a sus intenciones despertaran temores de una guerra comercial.

* La moneda se negociaba en 17.4908 por dólar, un nivel no visto desde junio de 2024, con una apreciación de un 0.52% frente a las 17.5820 unidades del precio de referencia de LSEG el martes.

* "Mi mirada para los próximos días es de un peso que a corto plazo entre en una fase de consolidación técnica, pero aún con el sesgo mayormente apreciativo", dijo Felipe Mendoza, CEO IMB Capital Quants.

"Si logra sostenerse por debajo de 17.50, el siguiente objetivo podría ser la zona de 17.35 y de extenderse fácilmente, podría tomar la zona de los 17.20", agregó.

* En su cuarta jornada de ganancias, el referencial índice accionario S&P/BMV IPC subió un 0.47% a 68.003,06 puntos, según datos preliminares de cierre, aunque durante el día llegó a cotizar en 68.761,37 unidades, un nuevo nivel récord.

* Los títulos de Banco del Bajío encabezaron las alzas, con un 4.61% más a 49.95 pesos, seguidos por los de la cementera GCC, que sumaron un 4.28% a 198.84 pesos.

* En el mercado secundario de deuda, el rendimiento del bono a 10 años subió 10 puntos base a un 9.20%, mientras que la tasa a 20 años ascendió nueve, a un 9.59%. (Reporte de Noé Torres; Editado por Lizbeth Díaz)