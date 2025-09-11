Peso mexicano avanza a uno de sus mejores niveles en el año, bolsa supera 61.000 pts

CIUDAD DE MÉXICO, 11 sep (Reuters) - El peso mexicano avanzaba el jueves a uno de sus mejores niveles en lo que va del año, mientras que la bolsa superaba por primera vez en su historia los 61.000 puntos, después de conocerse que los precios al consumidor en Estados Unidos subieron más de lo esperado.

Tras los datos, el mercado afianzó sus expectativas de que la Reserva Federal reducirá las tasas de interés en 25 puntos básicos en su reunión de la próxima semana, después de mantenerlas sin cambios en 4,25%-4,50% desde diciembre del año pasado.

* La moneda cotizaba en 18,5275 unidades, con una apreciación de un 0,34%, ante un debilitamiento generalizado del dólar, apuntando a su quinta jornada consecutiva de ganancias.

* "El tipo de cambio se acercó al mínimo del año ante la expectativa de que la Reserva Federal va a retomar los recortes en la tasa de interés el 17 de septiembre", dijo Gabriela Siller, directora de análisis de la firma Banco Base.

"No cabe duda de que en las últimas semanas los movimientos del tipo de cambio, principalmente las apreciaciones, han estado determinadas principalmente por esa creciente expectativa", agregó.

* Otro reporte de la economía estadounidense mostró que las solicitudes de subsidio por desempleo aumentaron bruscamente la semana pasada, en consonancia con un debilitamiento de las condiciones del mercado laboral.

* Según la herramienta FedWatch de CME Group, el mercado ve un 91% de probabilidades de un recorte de tasas de 25 puntos base por parte del banco central estadounidense en su próxima decisión y de un 9% de medio punto. Las apuestas también se inclinan por reducciones en octubre y diciembre.

* A nivel local se dieron a conocer cifras de la producción industrial mucho más débiles a lo anticipado, aunque con poco impacto en el desempeño de los mercados financieros.

* El referencial índice bursátil S&P/BMV IPC avanzaba un 1,70% a un nuevo récord máximo de 61.519,38 unidades, impulsado principalmente por firmas del sector financiero.

* Las acciones de la aseguradora Quálitas encabezaban las alzas, con un 6,11% más a 178,26 pesos, seguidas por las de Grupo Financiero Banorte, que sumaban un 2,91% a 181,05 pesos.

* Por la mañana, la bolsa informó que comenzó a negociar los títulos de la minorista Grupo Elektra mediante subastas aduciendo a que la firma del magnate Ricardo Salinas incumplió con disposiciones de su reglamento, aunque no detalló. Los papeles cotizaban en 369 pesos, con un declive de un 1,18%.

"Tales valores continuarán negociándose a través del citado esquema hasta en tanto se subsane el incumplimiento de que se trate", dijo la Bolsa Mexicana de Valores en un comunicado.

Grupo Elektra no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.

* En el mercado secundario de deuda, el rendimiento del bono a 10 años operaba sin cambios frente a su cierre previo en un 8,73%, igual que la tasa a 20 años que se ubicaba en un 9,34%. (Reporte de Noé Torres)