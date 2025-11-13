Peso mexicano avanza ante culminación del cierre gubernamental EE. UU.

CIUDAD DE MÉXICO, 13 nov (Reuters) - El peso mexicano se apreciaba el jueves por quinta jornada consecutiva luego de que llegara a su fin el cierre gubernamental más largo de la historia en Estados Unidos.

La moneda cotizaba en 18.2550 por dólar, un nivel no visto desde inicios de octubre, con una ganancia de un 0.16% frente al precio de referencia de LSEG del miércoles. En las últimas cinco sesiones sumaba un retorno del 1.75%.

La reapertura de la administración pública estadounidense permitirá reanudar, entre otras cosas, la publicación de datos macroeconómicos oficiales, cuya suspensión desde hace más de un mes ha alimentado la incertidumbre sobre los próximos pasos de la Reserva Federal.

Por lo pronto, para el resto de la sesión se esperan comentarios de los funcionarios del banco central estadounidense, Alberto Musalem y Beth Hammack, durante su participación en distintos eventos. (Reporte de Noé Torres)