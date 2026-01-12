Peso mexicano avanza ante declive global del dólar, bolsa sube a nuevo récord

CIUDAD DE MÉXICO, 12 ene (Reuters) - El peso mexicano avanzaba el lunes a medida que el dólar estadounidense se tambaleaba después de que la fiscalía de Estados Unidos abriera una investigación penal contra el presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, generando preocupaciones sobre la autonomía de la autoridad monetaria. La bolsa, en tanto, subía por tercera jornada consecutiva, alcanzando un nuevo máximo nivel histórico cercano a 67.000 puntos, impulsada principalmente por firmas del sector minero debido a un fortalecimiento de los precios de los metales.

* La moneda cotizaba en 17,9000 unidades, con una apreciación de un 0,32%, en línea con el desempeño que mostraban otras de las principales divisas de la región.

* "La incertidumbre sobre la autonomía de la Reserva Federal también presiona al alza los precios de los metales preciosos en el mercado de materias primas ante la debilidad del dólar y la mayor aversión al riesgo", dijo la firma Banco Base. * Powell afirmó el domingo que el gobierno de Donald Trump lo amenazó con una acusación penal y extendió citaciones al gran jurado por el testimonio que dio ante el Congreso el verano pasado sobre un proyecto de renovación de edificios del banco central estadounidense.

* Según el funcionario, la acción es un "pretexto" destinado a poner más presión sobre la entidad para que baje los tipos de interés.

* Por lo pronto, para el resto del día se espera que los funcionarios de la Fed Raphael Bostic, John Williams y Tom Barkin, se presenten en diversos eventos.

* El referencial índice accionario S&P/BMV IPC ganaba un 1,21% a 66.864,24 puntos.

* Los títulos de la minera Industrias Peñoles, el mayor productor mundial de plata afinada, encabezaban las alzas, con un salto de un 10,79% a un hito por encima de 1.000 pesos.

* Les seguían los de Grupo México, uno de los principales productores de cobre, que sumaban un 2,63% a 187,79 pesos.

* En el mercado secundario de deuda, el rendimiento del bono a 10 años bajaba un punto base a un 9,03%, mientras que la tasa a 20 años ascendía 12, a un 9,40%. (Reporte de Noé Torres)