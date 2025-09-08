Peso mexicano avanza ante repliegue global del dólar, aguarda presupuesto

CIUDAD DE MÉXICO, 8 sep (Reuters) - El peso mexicano se apreciaba el lunes ante un declive generalizado del dólar, mientras los inversionistas se preparaban para conocer el presupuesto nacional del próximo año.

La moneda cotizaba en 18,6670 unidades, con una ganancia de 0,17% frente a los 18,6980 del precio de referencia de LSEG del viernes.

El dólar en cambio se debilitaba frente a una cesta de divisas debido a expectativas de que la Reserva Federal comenzará a recortar las tasas de interés a partir de su siguiente decisión de la próxima semana.

A nivel local, está previsto que más tarde en el día el Gobierno entregue al Congreso su proyecto de presupuesto 2026.

"Será relevante conocer los supuestos macroeconómicos, los ingresos proyectados y los gastos", dijo la firma Banco Base. "Será relevante el costo financiero de la deuda proyectado y el gasto que se hará en programas sociales y pensiones", agregó. (Reporte de Noé Torres)