Peso mexicano avanza antes de votación de EEUU sobre cierre gubernamental
- 1 minuto de lectura'
CIUDAD DE MÉXICO, 12 nov (Reuters) - El peso mexicano se apreciaba el miércoles por cuarta jornada consecutiva a medida que la Cámara de Representantes de Estados Unidos se preparaba para votar un paquete de financiación que pondría fin al cierre de Gobierno más largo de la historia.
La moneda cotizaba en 18.2779 por dólar, un nivel no visto desde inicios de octubre, con una ganancia de un 0.24% frente al precio de referencia de LSEG del martes. En las últimas cuatro sesiones sumaba un retorno del 1.6%.
La reapertura de la administración pública estadounidense reanudaría, entre otras cosas, la publicación de datos macroeconómicos oficiales, cuya suspensión desde hace más de un mes ha alimentado la incertidumbre sobre los próximos pasos de la Reserva Federal luego de dos recortes a las tasas de interés.
Así, la atención de los inversionistas también estaba puesta en la participación de distintas autoridades del banco central estadounidense, entre ellos, John Williams, Anna Paulson y Christopher Waller, en diversos actos públicos a lo largo del día. (Reporte de Noé Torres)
