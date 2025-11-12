Peso mexicano avanza en espera de votación de EEUU sobre cierre gubernamental

CIUDAD DE MÉXICO, 12 nov (Reuters) - El peso mexicano avanzaba el miércoles por cuarta jornada consecutiva a medida que la Cámara de Representantes de Estados Unidos se preparaba para votar un paquete de financiación que pondría fin al cierre de Gobierno más largo de la historia.

La reapertura de la administración pública estadounidense reanudaría, entre otras cosas, la publicación de datos macroeconómicos oficiales, cuya suspensión desde hace más de un mes ha alimentado la incertidumbre sobre los próximos pasos de la Reserva Federal luego de dos recortes a las tasas de interés.

* La moneda cotizaba en $18.3002 por dólar, con una apreciación de un 0.11% frente al precio de referencia de LSEG del martes. En las últimas cuatro sesiones sumaba un rendimiento del 1.5% y algunos analistas creen que aún tiene espacio para seguir ganando terreno.

* "Los indicadores de oscilación muestran que las presiones a la baja sobre el tipo de cambio, nuevamente se están fortaleciendo", dijo la firma Banco Base en un reporte.

"El tipo de cambio ha respetado el soporte clave de $18.2761 pesos por dólar, pero de perforarlo sostenidamente se abre la puerta que cotice cerca del nivel mínimo del año de $18.2008", agregó.

* Por lo pronto, la atención de los inversionistas también estaba puesta en la participación de funcionarios del banco central en diversos actos públicos a lo largo del día.

* En México, el subgobernador del banco central Omar Mejía dijo en una entrevista que el ciclo de recortes a la tasa clave podría seguir bajo un enfoque gradual. La autoridad ha reducido los tipos de interés en 400 puntos base desde su máximo de un 11.25% en que se ubicaba a inicios de 2024.

* El referencial índice accionario S&P/BMV IPC descendía un 0.59% a 63.939,59 puntos por una toma de beneficios después de que subió en la víspera a un hito cercano a 64.500 unidades.

* Los títulos del panificador Grupo Bimbo lideraban el retroceso, con un 2.49% menos a $63.34 pesos, seguidos por los del conglomerado Grupo Carso, del magnate Carlos Slim, que restaban un 1.97% a $133.46 pesos.

* En el mercado secundario de deuda, el rendimiento del bono a 10 años se negociaban en un 8.78%, sin cambios frente a su cierre previo, igual que la tasa a 20 años que se ubicaba en un 9.49%. (Reporte de Noé Torres; editado por Adriana Barrera)