Peso mexicano avanza en semana de decisión Fed, bolsa se dispara a nuevos máximos históricos

CIUDAD DE MÉXICO, 26 ene (Reuters) - El peso mexicano subía el lunes tras un leve retroceso al inicio de la sesión, mientras que la bolsa avanzaba impulsada por el buen desempeño de las compañías mineras, favorecidas por las alzas de los precios de los metales preciosos en medio de la incertidumbre geopolítica global. El Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de la Reserva Federal de Estados Unidos celebrará el miércoles la primera de las ocho reuniones regulares de 2026, marcada por las presiones del Gobierno del presidente Donald Trump, que ha abierto una controvertida investigación penal contra el jefe de la entidad.

* "Esta semana (miércoles) los mercados estarán atentos a la decisión de política monetaria de la Reserva Federal, en la que esperamos que la tasa se mantenga sin cambios en 3.75%", dijo Actinver en una nota de análisis. A nivel local, el instituto nacional de estadísticas (INEGI) informó más temprano que la tasa de desempleo desestacionalizada se ubicó en un 2.6% en diciembre, mientras que la cifra no ajustada por estacionalidad fue de un 2.4% en el último mes del año.

* La moneda mexicana avanzaba un 0.27% a 17.3088 unidades, tras volver a sus mejores niveles desde junio de 2024 y en línea con su buena actuación de la semana anterior, cuando tuvo un retorno acumulado de cerca del 1.5%. También se beneficiaba de la debilidad de la divisa estadounidense.

* "El índice del dólar (DXY) sigue perdiendo fuerza y en lo que va de este mes acumula una caída aproximada de 1.5%, alcanzando su nivel más bajo desde el 18 de septiembre. Este movimiento confirma que el dólar arrancó el año con debilidad, luego de registrar su peor desempeño anual desde 2017", dijo Diego Albuja, analista de mercados de la firma ATFX LATAM.

* "Hacia los próximos meses, esperamos movimientos estables en la paridad cambiaria, con una estimación al cierre del primer semestre en $17.93 pesos por dólar", dijo la correduría Invex en una nota.

* Los inversores también estarán pendientes durante la semana de los primeros reportes de la temporada local de resultados corporativos del cuarto trimestre y de la divulgación en Estados Unidos del índice de confianza del consumidor, el martes, y de la balanza comercial, el jueves.

* El principal índice de la bolsa, el S&P/BMV IPC, trepaba un 1.35%, moviéndose en máximos históricos superiores a los 69,000 puntos, después de haber acumulado la semana pasada un rendimiento de alrededor del 1.5%. * Aupadas por los altos precios del oro y la plata, las empresas que más subían eran las mineras Industrias Peñoles y Grupo México, cuyas acciones aceleraban un 7.38% a 1,153.77 pesos, y un 4.02% a 200.68, respectivamente.

La que más perdía era la farmacéutica Genoma Lab Internacional, cuyos títulos se negociaban a 17.12, un 1.50% menos respecto al viernes.

* En el mercado secundario de deuda, el rendimiento del bono a 10 años subía tres puntos base a un 9.03%, en tanto que la tasa a 20 años lo hacía en nueve a un 9.38%. (Reporte de Raúl Cortés Fernández)