Peso mexicano avanza en sesión delgada tras festivo Navidad; bolsa anota nuevo récord histórico

CIUDAD DE MÉXICO, 26 dic (Reuters) - El peso mexicano se apreció el viernes, mientras que la bolsa anotó nuevos máximos históricos, en una jornada de reducida liquidez y sin datos económicos relevantes debido al periodo vacacional de fin de año. La relativa estabilidad de los mercados locales fue también atribuida a la expectativa de que la Reserva Federal estadounidense podría seguir reduciendo las tasas de interés el próximo año, mientras que Banco de México pondría en pausa su ciclo de suavización monetaria. * La moneda cotizaba en 17.8853 por dólar en la recta final de los negocios, con una ganancia de un 0.13%, en un mercado además atento a un debilitamiento del yen japonés, ante la ausencia de referencias económicas en el calendario, coincidieron especialistas.

* "El peso está fuerte, pero también muy cerca de zonas donde el mercado suele tomar utilidades", dijo Felipe Mendoza, director ejecutivo de la gestora de inversiones IMB Capital Quants.

* "Para los siguientes días, el escenario base es consolidación con sesgo lateral, un tipo de cambio moviéndose en rangos, con micro-movimientos amplificados por baja liquidez de fin de año", agregó.

* El referencial índice bursátil S&P/BMV IPC avanzó un marginal 0.04% a 65,645.79 puntos, según datos preliminares de cierre, aunque por la mañana anotó un nuevo récord máximo de 65,882.59 unidades.

* La sesión registró un volumen de apenas 23.1 millones de acciones negociadas, muy por debajo del promedio diario de los últimos meses, cercano a 200 millones. * Los títulos de la minera Industrias Peñoles ascendieron un 2.59% a 980.99 pesos impulsados por una valorización de los precios internacionales de la plata, seguidos por los de la firma de telecomunicaciones Megacable, que sumaron un 1.70% a 52.09 pesos.

* En el mercado secundario de deuda, el rendimiento del bono a 10 años subió cinco puntos base a un 9.05%, igual que la tasa a 20 años que culminó en un 9.61%. (Reporte de Noé Torres; Editado por Lizbeth Díaz)