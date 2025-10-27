Peso mexicano avanza impulsado por optimismo sobre acuerdo entre China y EEUU

CIUDAD DE MÉXICO, 27 oct (Reuters) - El peso mexicano se apreciaba el lunes impulsado por una ola de apetito por riesgo ante perspectivas de un enfriamiento de las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, las dos economías más grandes del mundo.

La moneda cotizaba en 18,4131 por dólar, con una ganancia de un 0,16% frente a las 18,4418 unidades del precio de referencia de LSEG del viernes.

"Consideramos que el sesgo de recuperación prevalezca, tras seguir respetando el soporte ubicado en el promedio móvil de 50 días en 18,50", dijo Grupo Financiero Banorte en una nota de análisis.

"En este contexto, la resistencia más cercana que pondrá a prueba está ubicada en 18,30. Sugerimos mantener posiciones", agregó.

Los máximos responsables económicos de China y Estados Unidos perfilaron el domingo el marco de un acuerdo comercial para que el presidente estadounidense, Donald Trump, y su homólogo chino, Xi Jinping, tomen una decisión esta semana en su esperada reunión en Corea del Sur.

(Reporte de Noé Torres)