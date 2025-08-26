Peso mexicano avanza levemente ante declive del dólar tras despido de Cook
1 minuto de lectura
CIUDAD DE MÉXICO, 26 ago (Reuters) - El peso mexicano avanzaba ligeramente el martes ante un repliegue global del dólar luego de la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de despedir a la gobernadora de la Reserva Federal Lisa Cook.
La moneda cotizaba en 18,6540 unidades, con una apreciación marginal de un 0,03% frente a los 18,6600 pesos del precio de referencia de LSEG del lunes.
Trump tomó en la víspera la medida sin precedentes de destituir a la funcionaria por denuncias de irregularidades en préstamos hipotecarios, un paso que según los expertos amenaza con socavar la independencia del banco central.
Cook respondió que el mandatario no tiene autoridad para separarla de la institución y dijo que no renunciará. (Reporte de Noé Torres)
