Peso mexicano avanza levemente en antesala minutas Fed, bolsa retrocede

CIUDAD DE MÉXICO, 30 dic (Reuters) - El peso mexicano avanzaba ligeramente el martes, consolidando por debajo de la barrera de 18 por dólar, en las horas previas a la publicación de las minutas del encuentro de diciembre de la Reserva Federal (Fed) estadounidense

Se espera que las actas arrojen nueva luz sobre los desacuerdos entre los dirigentes monetarios en torno a la decisión de reducir los tipos a corto plazo por tercera vez consecutiva y señalar un mantenimiento a corto plazo de los tipos en 2026

* La moneda cotizaba en 17.9492 unidades, con una apreciación marginal de un 0.06%, en una jornada de reducida liquidez debido al periodo vacacional de fin de año

* Está previsto que la Fed publique las minutas a las 13.00 hora local (1900 GMT)

* "Será relevante observar la perspectiva económica de los participantes para el 2026 y los recortes esperados para ese año", dijo la firma Banco Base, en una nota de análisis

* Según la herramienta FedWatch de CME, los mercados asignan una probabilidad cercana al 85% de que el banco central estadounidense conserve las tasas en su actual nivel de un 3.50-3.75% en su próxima reunión de finales de enero

* El referencial índice accionario S&P/BMV IPC descendía un 0.32% a 65,138.61 puntos, borrando sus ganancias iniciales

* Los títulos del grupo aeroportuario GAP encabezaban el retroceso, con un 1.63% menos a 475.02 pesos, seguidos por los de la operadora de restaurantes Alsea, que restaban un 1.59% a 54.94 pesos

* En el mercado secundario de deuda, el rendimiento del bono a 10 años subía 10 puntos base a un 9.09%, mientras que la tasa a 20 años ascendía cuatro, a un 9.58% (Reporte de Noé Torres)