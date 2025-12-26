Peso mexicano avanza levemente en jornada de reducida liquidez

CIUDAD DE MÉXICO, 26 dic (Reuters) - El peso mexicano avanzaba ligeramente el viernes en una sesión que se anticipaba de reducida liquidez y escasas referencias económicas debido al periodo vacacional de fin de año.

La moneda cotizaba en 17.8967 por dólar, con una apreciación marginal de un 0.07% frente a las 17.9090 unidades del precio de referencia de LSEG del jueves.

"De cara al resto del día, el escenario más probable es un peso estable, con sesgo lateral, respetando el rango psicológico de 17.90–18.00", dijo Felipe Mendoza, director ejecutivo de la gestora de inversiones IMB Capital Quants.

"La ausencia de catalizadores macro y el bajo volumen sugieren que cualquier movimiento podría ser fácilmente revertido", agregó. (Reporte de Noé Torres)