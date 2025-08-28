Peso mexicano avanza levemente tras datos de EEUU, con foco en la Fed

CIUDAD DE MÉXICO, 28 ago (Reuters) - El peso mexicano se apreciaba marginalmente el jueves ante un debilitamiento generalizado del dólar luego de la divulgación de cifras positivas de la economía estadounidense.

La moneda cotizaba en 18,6429 unidades, con una leve ganancia de un 0,08% frente al precio de referencia de Reuters del miércoles. Más temprano llegó a debilitarse cerca de un 0,20%.

El Producto Interno Bruto (PIB) de Estados Unidos subió un 3,3% en términos intertrimestrales en el segundo trimestre, por encima de una primera estimación del 3,0%. Otro reporte mostró que las nuevas solicitudes de prestaciones por desempleo descendieron la semana pasada.

El declive del dólar era atribuido también a crecientes apuestas a que la Reserva Federal recortará las tasas de interés el próximo mes después de que el jefe de la Fed de Nueva York, John Williams, indicó que tal movimiento era posible. (Reporte de Noé Torres)