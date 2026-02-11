Peso mexicano avanza levemente tras datos nómina no agrícola EEUU

CIUDAD DE MÉXICO, 11 feb (Reuters) - El peso mexicano avanzó ligeramente el miércoles, revirtiendo sus pérdidas iniciales, después de que un informe del mercado laboral estadounidense más sólido de lo esperado enfrió las perspectivas de que la Reserva Federal tendría margen para disminuir las tasas de interés.

Las nóminas no agrícolas de Estados Unidos aumentaron en 130,000 puestos de trabajo en enero, muy por encima de los 70,000 empleos previstos por economistas, mientras que la tasa de desempleo cayó a un 4.3% desde un nivel del 4.4%.

* La moneda cotizaba en 17.1745 por dólar en la recta final de los negocios, con una apreciación marginal de un 0.09%, aunque durante el día llegó a debilitarse hasta 17.2720 unidades.

* A nivel local, la sesión estuvo marcada por comentarios del subgobernador de Banco de México Jonathan Heath quien dijo que si la inflación va en línea con lo anticipado podría darse un nuevo recorte a la tasa clave de interés "tan temprano como en marzo".

* Por la mañana se dieron a conocer datos que mostraron que la actividad industrial creció inesperadamente en diciembre, si bien moderó su ritmo.

* La bolsa, subió un 0.44% a 71,582.83 puntos, en un mercado también con la mira puesta en la temporada de resultados corporativos del cuarto trimestre.

* Los títulos de la firma de telecomunicaciones América Móvil encabezaron las alzas, con un 4.87% más a 20.25 pesos, después de que informó en la víspera que sus ganancias trimestrales se triplicaron.

* En el mercado secundario de deuda, el rendimiento del bono a 10 años descendió cuatro puntos base a un 8.74%, mientras que la tasa a 20 años bajó dos, a un 9.15%. (Reporte de Noé Torres)