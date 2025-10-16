Peso mexicano avanza por apuestas de recortes de tasas Fed, acciones de Orbia se disparan

CIUDAD DE MÉXICO, 15 oct (Reuters) - El peso mexicano se apreció el miércoles ante un declive global del dólar y después de que los comentarios en la víspera del jefe de la Reserva Federal estadounidense, Jerome Powell, reforzaron las apuestas sobre una serie de recortes de tasas de interés en los próximos meses.

A nivel local, destacaron declaraciones del subgobernador del Banco de México Jonathan Heath quien considera que la autoridad monetaria no debería precipitarse en bajar agresivamente su tasa clave hasta tener la certeza de que la inflación está retomando una clara tendencia a la baja.

* La moneda cotizaba en 18,4655 unidades casi al final de los negocios, con una ganancia de un 0,15%, a medida que el dólar se debilitó frente a las principales divisas, debido a que la confianza del mercado se veía menguada por la continua disputa comercial entre Estados Unidos y China.

* "Los analistas destacan que el sesgo positivo del peso podría mantenerse en el corto plazo, con un rango técnico definido entre los 18,40 como soporte y 18,60 como resistencia", dijo Antonio Di Giacomo, analista de mercados financieros para Latinoamérica de la firma XS.com.

"Esta banda refleja el equilibrio entre la confianza de los inversionistas en la moneda mexicana y la persistente volatilidad derivada de factores externos", agregó.

* El referencial índice accionario S&P/BMV IPC avanzó un 1,40% a 61.637,54 puntos, en un mercado también con la mirada puesta en los primeros reportes de la temporada de resultados corporativos del tercer trimestre.

* Los títulos del conglomerado Orbia encabezaron las alzas, con un salto de un 22,54% a 19,41 pesos, en medio de versiones de una posible desinversión en una de sus unidades de negocio.

* Los papeles de la productora de tequila Becle, entre cuyas marcas se encuentra José Cuervo, fueron los segundos con mejor desempeño en la sesión al subir un 6,45% a 21,80 pesos, en su cuarta jornada seguida de ganancias.

* En el mercado secundario de deuda, el rendimiento del bono a 10 años terminó la sesión en un 8,56%, sin cambios frente a su cierre previo, igual que la tasa a 20 años que terminó el día en un 9,20%. (Reporte de Noé Torres)