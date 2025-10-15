Peso mexicano avanza por apuestas sobre recortes de tasas Fed
- 1 minuto de lectura'
CIUDAD DE MÉXICO, 15 oct (Reuters) - El peso mexicano se apreciaba el miércoles ante un declive global del dólar después de que los comentarios en la víspera del presidente de la Reserva Federal estadounidense, Jerome Powell, reforzaron las apuestas sobre una serie de recortes de tasas de interés en los próximos meses.
La moneda cotizaba en 18,4414 unidades, con una ganancia de 0,28%, en un mercado también con la mirada puesta en noticias sobre las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China.
Según el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, el presidente Donald Trump está dispuesto a reunirse con su par chino, Xi Jinping, y funcionarios de ambos países están trabajando para concretar un encuentro.
Está previsto que durante el día, los funcionarios del banco central estadounidense Stephen Miran, Raphael Bostic, Jeffrey Schmid y Christopher Waller hablen en diversos eventos. Además se publicará el Libro Beige de la Fed. (Reporte de Noé Torres)
Otras noticias de De dólar a peso mexicano
- 1
La reunión de Trump y Milei en la Casa Blanca enfurece más a los demócratas por el auxilio financiero al Gobierno
- 2
El curioso spot de La Libertad Avanza protagonizado por Santilli y Reichardt: “Para votar al colorado, marcá al pelado”
- 3
El piropo de Donald Trump a una periodista argentina y el furcio sobre la presidencia de Milei
- 4
Un presidente como nunca se vio