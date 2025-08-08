Peso mexicano avanza por cuarta jornada seguida, bolsa cae

CIUDAD DE MÉXICO, 8 ago (Reuters) - El peso mexicano avanzaba el viernes por cuarta jornada consecutiva, mientras los inversionistas continuaban sopesando la decisión en la víspera de Banco de México de moderar la magnitud de sus recortes a la tasa clave de interés.

Los participantes también asimilaban la nominación de Stephen Miran, presidente del Consejo de Asesores Económicos de Estados Unidos, para ocupar temporalmente una vacante en la Reserva Federal.

* La moneda cotizaba en 18,5659 por dólar, con una apreciación de un 0,21% frente al precio de referencia de LSEG del jueves, cuando el banco central rebajó el costo de los créditos en 25 puntos base (pb) a un 7,75%, luego de cuatro disminuciones seguidas de medio punto porcentual.

* "Proyectamos dos recortes más de 25 pb cada uno, hasta alcanzar una tasa de 7,25% en la primera mitad de 2026, siempre y cuando la inflación subyacente continúe su descenso", dijo la firma VT Markets, en una nota de análisis.

"Si esto ocurre, el tipo de cambio podría fluctuar entre 18,40 y 18,95, con la posibilidad de tocar 18,35 si se mantiene la entrada de capitales hacia la deuda local", agregó.

* Por lo pronto, el peso se encaminaba a culminar la semana con un rendimiento acumulado del 1,5%.

* El referencial índice accionario S&P/BMV IPC descendía un 0,18% a 58.156,08 puntos. Aun así, sumaba un retorno semanal del 2,2%, su mejor desempeño desde mediados de mayo.

* Los títulos de la concesionaria de carreteras Pinfra encabezaban las pérdidas del viernes, con un 2,42% más a 239,84 pesos, seguidos por los de la minorista Grupo La Comer, que restaban un 2,36% a 41,76 pesos.

* En el mercado secundario de deuda, el rendimiento del bono a 10 años bajaba cuatro puntos base a un 9,01%, mientras que la tasa a 20 años caía tres, a un 9,67%. (Reporte de Noé Torres)