Peso mexicano avanza por cuarta jornada tras decisión Banxico

CIUDAD DE MÉXICO, 8 ago (Reuters) - El peso mexicano se apreciaba el viernes por cuarta sesión consecutiva, mientras los inversionistas continuaban asimilando la decisión en la víspera del banco central de moderar la magnitud de sus recortes a la tasa clave de interés.

La moneda cotizaba en 18.5606 por dólar, con una ganancia de un 0,24% frente a las 18.6050 unidades del precio de referencia de LSEG del jueves, apuntando a culminar la semana con un rendimiento acumulado del 1,6%.

"Consideramos que la recuperación prevalezca", dijo Grupo Financiero Banorte en una nota de análisis. "La resistencia más cercana que enfrentará está ubicada en los 18.50. Sugerimos mantener posiciones", agregó.

Los participantes también digerían la noticia de que el presidente estadounidense, Donald Trump, nominó al jefe del Consejo de Asesores Económicos, Stephen Miran, para ocupar el puesto de la gobernadora de la Reserva Federal, Adriana Kugler, durante el resto de su mandato. (Reporte de Noé Torres)

