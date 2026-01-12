Peso mexicano avanza por cuarta sesión ante debilitamiento global del dólar

CIUDAD DE MÉXICO, 12 ene (Reuters) - El peso mexicano se apreciaba el lunes por cuarta jornada consecutiva a medida que el dólar estadounidense se tambaleaba después de que la fiscalía de Estados Unidos abriera una investigación penal contra el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell.

La moneda cotizaba en 17.9109 unidades, con una ganancia de un 0.26% frente a los 17.9580 del precio de referencia de LSEG del viernes. En las últimas cuatro sesiones, el peso sumaba un retorno cercano al 0.50%.

"Prevemos continúe con la recuperación, la perforación de la resistencia ubicada en 17.87 establecerá una señal favorable. En este sentido, siguiente técnico inferior que pondrá a prueba se sitúa en 17.75", dijo Grupo Financiero Banorte en una nota de análisis.

Jerome Powell afirmó el domingo que el gobierno de Trump lo amenazó con una acusación penal y extendió citaciones al gran jurado por el testimonio que dio ante el Congreso el verano pasado sobre un proyecto de renovación de edificios de la Fed.

Según el funcionario, la acción es un "pretexto" destinado a poner más presión sobre el banco central para que baje las tasas de interés. (Reporte de Noé Torres)