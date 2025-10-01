Peso mexicano avanza por debilitamiento global del dólar

CIUDAD DE MÉXICO, 1 oct (Reuters) - El peso mexicano se apreciaba el miércoles ante un retroceso generalizado del dólar después de que el gobierno estadounidense entró en un cierre parcial que amenazaba con retrasar la publicación de un esperado informe sobre la situación del empleo.

La moneda cotizaba en 18,2708 unidades, con una ganancia de un 0,20% frente al precio de referencia de LSEG del martes.

La financiación gubernamental expiró a medianoche en Washington luego de que legisladores republicanos y demócratas no lograron llegar a un acuerdo provisional de último minuto.

Los Departamentos de Trabajo y Comercio de Estados Unidos han dicho que sus agencias de estadística suspenderían la publicación de datos en caso de un cierre parcial.

Esto incluye la publicación del reporte mensual de la nómina no agrícola programada para el viernes, considerado clave por los mercados para determinar la senda de futuros recortes a las tasas de interés por parte de la Reserva Federal. (noe.torres@thomsonreuters.com;)