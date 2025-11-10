Peso mexicano avanza por esperanzas de reapertura de gobierno de EEUU

CIUDAD DE MÉXICO, 10 nov (Reuters) - El peso mexicano avanzaba el lunes a niveles no vistos en dos semanas siguiendo el impulso de los mercados en el exterior debido a señales de que el gobierno de Estados Unidos podría reabrir pronto.

La moneda cotizaba en 18,3941 por dólar, con una ganancia de un 0,25%, aunque más temprano llegó a fortalecerse hasta 18,3704 unidades, su mejor nivel desde finales de octubre.

El Senado de Estados Unidos avanzó el domingo en una moción destinada a poner fin a un cierre parcial de 40 días de la Administración federal que ha retrasado la publicación de datos económicos oficiales.

En una votación de procedimiento, los senadores avalaron un proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes que se someterá a enmiendas para financiar la Administración hasta el 30 de enero e incluye un paquete de tres proyectos de ley sobre asignaciones presupuestarias para todo el año. (Reporte de Noé Torres)