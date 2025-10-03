LA NACION

Peso mexicano avanza por expectativas de recorte de tasas de la Fed, bolsa cae

Peso mexicano avanza por expectativas de recorte de tasas de la Fed, bolsa cae

CIUDAD DE MÉXICO, 3 oct (Reuters) - El peso mexicano avanzaba el viernes ante un declive global del dólar, mientras que la bolsa se replegaba, en medio de apuestas a que la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos seguirá recortando los tipos de interés.

A nivel local destacaba la publicación de un reporte mejor a lo previsto de la inversión fija bruta. En tanto, la agencia Fitch elevó en la víspera la calificación de riesgo crediticio de la petrolera estatal Pemex.

* La moneda cotizaba en 18,3810 unidades, con una apreciación de un 0,22%, a medida que el dólar se dirigía a su peor resultado semanal desde fines de julio ante la incertidumbre derivada del cierre parcial del gobierno estadounidense.

* El cese de actividades mantenía suspendida la publicación de datos económicos considerados clave para el mercado, entre ellos, un esperado informe de la nómina no agrícola y la tasa de desempleo de septiembre que debía haber sido divulgado por la mañana.

* Las cifras laborales son una importante referencia para las decisiones del banco central estadounidense, que tiene programado su próximo encuentro a finales de octubre.

* Por lo pronto, el gobernador de la Fed, Stephen Miran, reiteró su llamado a una política monetaria mucho más flexible, en una entrevista con Bloomberg TV. En tanto, el jefe de la Fed de Chicago, Austan Goolsbee, se mostró reticente a anticipar demasiados recortes de tasas, durante una aparición en CNBC.

* El peso sumaba en la semana un retroceso del 0,2%.

* El referencial índice accionario S&P/BMV IPC descendía un 0,28% a 62.045,97 puntos, apuntando a culminar la semana con un declive acumulado de un 0,4% después de haber anotado el miércoles un máximo histórico de 63.182,59 unidades.

* Los títulos del conglomerado Orbia encabezaban las bajas del viernes, con un 3,30% menos a 17,88 pesos, seguidos por los de la concesionaria de autopistas Pinfra , que restaban un 1,88% a 239,81 pesos.

* En el mercado secundario de deuda, el rendimiento del bono a 10 años se negociaba sin cambios frente a su cierre previo en un 8,63%, igual que la tasa a 20 años que se ubicaba en un 9,29%. (Reporte de Noé Torres)

