Peso mexicano avanza por expectativas de recorte de tasas de la Fed, bolsa cae

CIUDAD DE MÉXICO, 3 oct (Reuters) - El peso mexicano avanzaba el viernes ante un declive global del dólar, mientras que la bolsa se replegaba, en medio de apuestas a que la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos seguirá recortando los tipos de interés.

A nivel local destacaba la publicación de un reporte mejor a lo previsto de la inversión fija bruta. En tanto, la agencia Fitch elevó en la víspera la calificación de riesgo crediticio de la petrolera estatal Pemex.

* La moneda cotizaba en 18,3810 unidades, con una apreciación de un 0,22%, a medida que el dólar se dirigía a su peor resultado semanal desde fines de julio ante la incertidumbre derivada del cierre parcial del gobierno estadounidense.

* El cese de actividades mantenía suspendida la publicación de datos económicos considerados clave para el mercado, entre ellos, un esperado informe de la nómina no agrícola y la tasa de desempleo de septiembre que debía haber sido divulgado por la mañana.

* Las cifras laborales son una importante referencia para las decisiones del banco central estadounidense, que tiene programado su próximo encuentro a finales de octubre.

* Por lo pronto, el gobernador de la Fed, Stephen Miran, reiteró su llamado a una política monetaria mucho más flexible, en una entrevista con Bloomberg TV. En tanto, el jefe de la Fed de Chicago, Austan Goolsbee, se mostró reticente a anticipar demasiados recortes de tasas, durante una aparición en CNBC.

* El peso sumaba en la semana un retroceso del 0,2%.

* El referencial índice accionario S&P/BMV IPC descendía un 0,28% a 62.045,97 puntos, apuntando a culminar la semana con un declive acumulado de un 0,4% después de haber anotado el miércoles un máximo histórico de 63.182,59 unidades.

* Los títulos del conglomerado Orbia encabezaban las bajas del viernes, con un 3,30% menos a 17,88 pesos, seguidos por los de la concesionaria de autopistas Pinfra , que restaban un 1,88% a 239,81 pesos.

* En el mercado secundario de deuda, el rendimiento del bono a 10 años se negociaba sin cambios frente a su cierre previo en un 8,63%, igual que la tasa a 20 años que se ubicaba en un 9,29%. (Reporte de Noé Torres)