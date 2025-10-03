Peso mexicano avanza por expectativas de recorte de tasas de la Fed

CIUDAD DE MÉXICO, 3 oct (Reuters) - El peso mexicano se apreciaba el viernes ante un debilitamiento generalizado del dólar debido a crecientes apuestas a que la Reserva Federal de Estados Unidos seguirá recortando los tipos de interés.

La moneda cotizaba en 18,3990 unidades, con una ganancia de 0,12%, mientras el dólar se dirigía a su peor resultado semanal desde fines de julio ante la incertidumbre por el cierre parcial del gobierno estadounidense.

El peso sumaba en la semana un retroceso de 0,3%.

A nivel local destacaba la publicación de un reporte mejor a lo esperado de la inversión fija bruta de julio. En tanto, la agencia Fitch elevó la calificación de la petrolera estatal Pemex a "BB+" desde "BB", con perspectiva "estable". (Reporte de Noé Torres)